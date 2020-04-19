Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили всех верующих с праздником Пасхи. Видео

Украинские боксеры, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) снялись в видео-флешмобе и поздравили всех православных верующих с праздником Пасхи. Соответствующее видео размещено на официальном Ломаченко в Instagram.

В поздравлении также участвовали российский рэпер украинского происхождения Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука, российский иерей Андрей Долгополов, российские актеры Елена Горенко и Андрей Мерзликин и белорусский актер Андрей Свиридов.