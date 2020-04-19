  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили всех верующих с праздником Пасхи. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили всех верующих с праздником Пасхи. Видео

Бокс
(2 голосов)

Украинцы приняли участие в видео-флэшмобе

Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили всех верующих с праздником Пасхи. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинские боксеры, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) снялись в видео-флешмобе и поздравили всех православных верующих с праздником Пасхи. Соответствующее видео размещено на официальном Ломаченко в Instagram.

В поздравлении также участвовали российский рэпер украинского происхождения Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука, российский иерей Андрей Долгополов, российские актеры Елена Горенко и Андрей Мерзликин и белорусский актер Андрей Свиридов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...