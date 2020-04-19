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Энтони Джошуа: Я думаю, что Тайсон Фьюри снова победит Деотея Уайлдера

Бокс
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Энтони Джошуа: Я думаю, что Тайсон Фьюри снова победит Деотея Уайлдера
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мыслями поводу возможного реванша его соотечественника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-1- 1, 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не сбрасываю супертяжей со счетов, потому что для победы часто хватает одного удара. Тем более, об этом говорил сам Уайлдер о том, что его сопернику нужно быть идеальным все 12 раундов, а ему только секунду.

Но мое мнение таково, что Фьюри снова победит Уайлдера", - рассказал Джошуа.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко и Александр Усик поздравили всех с праздником.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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