Энтони Джошуа: Я думаю, что Тайсон Фьюри снова победит Деотея Уайлдера

Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мыслями поводу возможного реванша его соотечественника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-1- 1, 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не сбрасываю супертяжей со счетов, потому что для победы часто хватает одного удара. Тем более, об этом говорил сам Уайлдер о том, что его сопернику нужно быть идеальным все 12 раундов, а ему только секунду.

Но мое мнение таково, что Фьюри снова победит Уайлдера", - рассказал Джошуа.

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