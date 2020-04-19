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Энтони Джошуа: Я думаю, что Тайсон Фьюри снова победит Деотея Уайлдера
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поделился мыслями поводу возможного реванша его соотечественника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-1- 1, 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Я не сбрасываю супертяжей со счетов, потому что для победы часто хватает одного удара. Тем более, об этом говорил сам Уайлдер о том, что его сопернику нужно быть идеальным все 12 раундов, а ему только секунду.
Но мое мнение таково, что Фьюри снова победит Уайлдера", - рассказал Джошуа.
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