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Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником светлой Пасхи. Видео

Бокс
(2 голосов)

Поздравление от легенды

Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником светлой Пасхи. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес, экс-чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником светлой Пасхи.

Видео:

Напомним, что ранее Ломаченко и Усик поздравили верующих с праздником.

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В статье: Виталий Кличко
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