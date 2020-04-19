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Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником светлой Пасхи. Видео
Поздравление от легенды
Легендарный украинский супертяжеловес, экс-чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником светлой Пасхи.
Видео:
Напомним, что ранее Ломаченко и Усик поздравили верующих с праздником.
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