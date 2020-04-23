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Усик: Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчив

Бокс
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Лопес многого наговорил

Усик: Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчив
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился ожиданиями от боя чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и чемпиона IBF Теофимо Лопеса.

"Я действительно хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса, потому что соперник моего друга очень разговорчив... Мы должны выяснить, ответит ли он за то, что сказал.

Для мужчины слова и действия должны идти рука об руку. Это не обвинение, а констатация фактов. Тот, кто много говорит, мало что делает", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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