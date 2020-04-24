Кличко: Накануне финала Олимпиады приснилось, что проиграл

Будущий лидер супертяжелого веса в 1996 году на Олимпиаду в Атланте поехал вместо старшего брата Виталия и стал первым боксером в истории Украины с золотой медалью Игр.

"Тренировался, словно одержимый, хотя подготовка была очень изнурительной. У меня было пищевое отравление и месяцами – высокое давление, которое не могли объяснить даже врачи.

Несмотря на все трудности, первый бой я выиграл. Потом боролся за бронзовую награду, дальше – за серебро. «Гордись, — говорил мой внутренний голос. – Все еще впереди.

Мой соперник по финалу был очень силен. Даже физически. 150 килограммовый Паэа Вольфграмм, боксер из Тонга, меня явно превосходил. Накануне боя мне приснилось, что я проиграл. Плохой знак, поскольку до этого мои сны о боях всегда сбывались.

Выглядело так, что это должно случиться и сейчас. В первом раунде я отставал. «Чертов сон», — думал я. Но я не хотел сдаваться. «Ни в коем случае», — говорил я себе. Я был горд тем, чего добился, но хотел большего: «Забудь о сне, ты победишь». В конце концов я выиграл по очкам. Моя большая мечта, вопреки разные вызовы мне и моим возможностям, осуществилась: «золото» на Олимпийских играх.

Я не верил собственному счастью. Но скоро стало понятно, что радость продлиться недолго. Я хотел большего. Мне были необходимы новая цель и новый вызов", - написал Кличко-младший в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе».

Позже олимпийский успех Владимира Кличко повторили еще два украинца – Василий Ломаченко (дважды) и Александр Усик.