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Неужели он готовит ее на замену: Александр Усик тренирует дочь. Видео
Следующая чемпионка мира?
Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проводит тренировки вместе со своей дочерью. Спортсмен учит ее пробивать боковые и прямые удары, а также уклоняться от ударов соперника.
Напомним, что ранее Али Башир дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.
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