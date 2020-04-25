Неужели он готовит ее на замену: Александр Усик тренирует дочь. Видео

Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проводит тренировки вместе со своей дочерью. Спортсмен учит ее пробивать боковые и прямые удары, а также уклоняться от ударов соперника.

Напомним, что ранее Али Башир дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.