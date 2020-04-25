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Неужели он готовит ее на замену: Александр Усик тренирует дочь. Видео

Бокс
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Следующая чемпионка мира?

Неужели он готовит ее на замену: Александр Усик тренирует дочь. Видео
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проводит тренировки вместе со своей дочерью. Спортсмен учит ее пробивать боковые и прямые удары, а также уклоняться от ударов соперника.

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, что ранее Али Башир дал свой прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Александр Усик
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