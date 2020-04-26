Миллер: Фьюри победит Джошуа, он больее смелый и стойкий

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) рассказал, кто по его мнению является фаворитом в потенциальном поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"В реванше с Руисом Джошуа отбегался. Это нельзя назвать уверенным выступлением. Это выглядело так, как будто Энтони трус, который будет постоянно бегать. Бой получился именно таким. Джошуа сделал то, что от него требовалось, но он не впечатлил большинство американских болельщиков.

Фьюри победит Джошуа. Он более смелый, стойкий. Тайсон лучше использует джеб, у него есть преимущество в технике. Он - очень неудобный соперник", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри заявил о желании своего подопечного сразиться с Джошуа.