Стало известно, какой громкий бой первым пройдет за закрытыми дверями

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кто первым из громких имен может выйти на ринг в условиях пандемии коронавируса.

На июль Хирн планирует бой между «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным.

"Когда Уайт нокаутирует Поветкина, а за ним будут наблюдать шесть человек, то это будет странно.

Я хочу построить лагерь, другой тип обстановки, более драматичный. По телевизору это будет выглядеть эффектно. Нам нужна драма.

Будет создан стерильный лагерь с тестированием всех членов команд. Никто не войдет в него, пока мы не узнаем, что у него отрицательный тест", - приводит слова Хирна BBC Sport.

Ранее Эдди Хирн не исключил, что без зрителей пройдут и другие большие бои в Великобритании, включая поединки при участии Александра Усика и Энтони Джошуа.