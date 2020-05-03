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Президент WBC: Мы уже составляем протокол, который может стать руководящим для промоутеров и боксерских комиссий

Бокс
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Планы выхода из карантина

Президент WBC: Мы уже составляем протокол, который может стать руководящим для промоутеров и боксерских комиссий
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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что его организация уже занимается составлением протоколов для возвращения к посткарантинному времени. Его слова цитирует vRinge.com:

"Бокс - это спорт, проведение которого не связано с большими трудностями. По всей видимости, коронавирус передается не через кровь или пот. В футболе и бейсболе происходит естественный контакт. В боксе проще - два спортсмена, один против другого. В других видах спорта сложнее логистика.

Мы уже составляем протокол, который сможет стать руководством для боксерских комиссий и промоутеров, чтобы проводить соревнования по боксу с максимальной безопасностью и выполнением функций за закрытыми дверями" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своем детстве и вере в Бога.

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В статье: Маурисио Сулейман
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