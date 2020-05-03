Александр Усик: Как верующий человек, я очень часто обращаюсь к Всевышнему

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, ныне супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время выступления на Dream BIG Forum рассказал о своем детстве и о вере в Бога.

"Меня мотивирует то, что я делаю. Мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит: "Я хочу быть похожим на вас". Сначала он хочет быть похожим на меня потому, что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. Для большинства мальчишек - это пояс, возможности, машина, заработок и другое. Деньги, машины, часы, поездки, еще что-то крутое - это побочный эффект от того, что вы работаете и двигаетесь к своей цели. Но если идти к цели по головам, то мы не дойдем.

Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что он очень хороший и красочный. Вам обязательно вернется и гадость, которую вы бросаете в мире. Это закон кармы", - сказал Усик.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик рассказал о ситуации с коронавирусом в США, и о дальнейших планах.