Виталий Кличко: Мы восстановим экономику, но не воскресим людей

Оригинал статьи – Гарет Дэвис, The Ring

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Виталий Кличко был лидером в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе и стал еще более великим руководителем в качестве мэра Киева, столицы Украины. Ситуация с пандемией коронавируса доказала, что его умственные способности столь же грозны, как и его мускулатура, когда-то наводившая ужас на элитных боксеров планеты. У Кличко всегда было то, что позволяло ему быть лидером общественности. И мало кто забудет ту монументальную битву с Ленноксом Льюисом в 2003-м – одно из первых классических столкновений современных супертяжей.

Но вернемся к насущным вопросам, связанным с жизнью и смертью. И ринг тут не причем – это бои другого формата. Тот факт, что Киев является побратимом Уханя, сыграл свою роль в том, что столица Украины заранее начала подготовку к приходу пандемии на свою территорию. Еще в январе Виталий Кличко, из первых рук узнав об опасности COVID-19, создал целевую группу для закупки оборудования и обеспечил скорейшее закрытие города на карантин. В тот момент, когда ядовитая болезнь вызывала бедственное положение во всем мире, к середине апреля в Киеве, городе с населением 2,88 миллиона человек, было всего 19 смертельных случаев от коронавируса.

С точки зрения бокса, Кличко-старший завершил карьеру с внушающим послужным списком – 45 побед (41 нокаутом) при двух поражениях. Свой последний выход на ринг будущий политик совершил в сентябре 2012 года в Москве в бою Мануэлем Чарром, победив немца техническим нокаутом. После ухода Виталия Кличко вакантный пояс WBC в 2014 году завоевал Бермейн Стиверн, затем началось 6-летнее доминирование Деонтея Уайлдера, которое было прервано в феврале этого года после досрочного поражения от Тайсона Фьюри.

Когда Кличко ушел на пенсию, он уже был видной фигурой в украинской политике. С тех пор он развивался в качестве политика, взяв на вооружение в том числе и то, что помогало ему в боксе. Если вы можете выжить на ринге, то, несомненно, сможете найти свое место в русле политической жизни.

«Моим главным приоритетом является то, чтобы Киев преодолел трудности с минимальными потерями. Мы восстановим экономику, но никто не сможет воскресить людей».

Беседуя из своего кабинета в мэрии Киева, которая в настоящее время находится в состоянии боевой готовности 24 часа в сутки, Виталий Кличко говорит, что отношения между Киевом и Уханью сыграли свою роль в сдерживании распространения пандемии.

«Вы знаете, Ухань – один из городов-побратимов Киева. Мы связались с местными экспертами – и они любезно поделились своим опытом и практиками, которые помогли им сдержать распространение вируса. Также они предоставили рекомендации о том, как врачи и медсестры с высоким риском заражения могут оставаться защищенными и безопасными.

Мы использовали их рекомендации в процессе принятия решений, связанных с коронавирусом. Также я интересовался мнением у председателя Берлинского института Роберта Коха. Я уверен, что введенные жесткие ограничения позволили нам выиграть время, когда было необходимо остановить распространение вируса. Ситуация стабильна, мы избежали итальянского или испанского сценария для Киева».

Поддерживая связь с мэрами городов Германии, Австрии, Китая и США, Кличко настаивал на том, что Киев должен быть «готов соответствующим образом обновить стратегию в отношении коронавируса и принять решение о дальнейших шагах», объясняет 48-летний экс-чемпион по версии журнала The Ring. «Еще в конце января город сформировал рабочую группу и с тех пор закупал аппараты искусственной вентиляции легких. Например, в то время как в Украине карантин был введен 12 марта, к 10 марта Киев получил первую предзаказанную партию комплектов для тестирования на коронавирус. Первые меры по борьбе с пандемией в Киеве были предприняты 11 марта, а к 17 марта они были усилены. К концу марта в семи больницах были созданы специализированные условия для лечения коронавируса. Сейчас существует 14 таких больниц, которые могут вместить до 1700 инфицированных. Мы продолжаем накапливать защитные средства, лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Я хочу подчеркнуть, что городской бюджет покрывает все расходы, связанные с пандемией коронавируса, включая эти покупки».

«Ответственность огромна. Мы говорим здесь о здоровье и жизни миллионов людей. Как мэр столицы Украины, я каждый день сталкиваюсь с многочисленными проблемами. Сейчас Киев находится под строгим карантином, а это значит, что я сталкиваюсь с абсолютно новыми и самыми неотложными проблемами, с которыми я никогда не сталкивался раньше. И я делаю все возможное, чтобы остановить распространение вируса и защитить киевлян. Я использую все доступные инструменты, лучшие практики других городов и стран. Сейчас мы все работаем без перерыва, 24 часа в сутки, и я почти живу в своем кабинете».

На ринге двухметровый украинец никогда не отступал от испытаний. Это качество он перенес с собой и в пост-боксерскую жизнь.

Чему Кличко научился в боксе, который теперь помогает ему в борьбе с опасной пандемией? «Воля к победе, настойчивость перед лицом множества трудностей, готовность бороться изо всех сил одинаково важны как на государственной службе, так и в спорте. Я продолжаю учиться, можно сказать, каждый день. Я не стесняюсь обращаться за советом и узнавать что-то новое».

«Это непростая задача (принимать сильные решения перед лицом пандемии). За трудными решениями стоят экономические потери малого и среднего бизнеса, низкий уровень благосостояния простых людей, сокращение многих муниципальных проектов, нарушение нормальной жизни и разочарование жителей города».

Кличко объясняет: «Советники рекомендуют мне не сообщать плохие новости, говоря, что они вредны для моего политического имиджа. Они говорят: «Пусть другие чиновники сообщают статистику». Но я думаю иначе. Как мэр Киева, который отвечает за благосостояние города, я должен сообщить полную картину происходящего, наш ответ на остановку вспышки и весь масштаб угрозы, с которой сталкивается Киев. Именно поэтому каждый день я провожу онлайн-брифинг. Сегодняшняя ситуация не связана с популярностью или отточенным имиджем. Это не шутка. Это вопрос здоровья и жизни людей. Трудные времена требуют трудных решений. Моим главным приоритетом является то, что Киев преодолевает трудности с минимальным ущербом. Мы восстановим экономику, но никто не сможет воскресить людей». Действительно, мудрые слова, сказанные искренне и чутко.

«Никто никогда не мог бы предсказать огромные людские и экономические потери для всех стран мира», - сказал Кличко. «Даже самые хорошо развитые системы общественного здравоохранения, такие как система в Соединенных Штатах, не могут справиться с растущим числом пациентов с критическим состоянием. Никто не может предсказать, как пандемия будет прогрессировать. Но я думаю, что можно снизить риск пандемии. И многое зависит от наших действий. Такие простые вещи, как мытье рук, сидение дома и раннее обращение за медицинской помощью, могут спасти жизни».

Совет Кличко всему миру, на основании того, что он узнал из первых рук, таков: «Каждый день я обращаюсь к киевлянам и украинцам. Все, что я им говорю, можно сказать людям по всему миру. Берегите себя, соблюдайте правила ограничения. Это вопрос вашего здоровья и жизни, а также здоровья и жизни ваших близких. Главное, что мы все можем и должны сделать сейчас, – это предотвратить всплеск инфекции, который приведет к краху общественного здравоохранения. Решение простое, но все же сложное: оставаться дома означает оставаться в безопасности».

«Если говорить глобально, я хочу предостеречь от ситуации, когда странам приходится самостоятельно бороться с коронавирусом. Мы должны помогать и поддерживать друг друга, чтобы вместе преодолеть этот кризис».

Он добавляет: «Вирус безразличен к цвету вашей кожи, расы или религии. Это глобальная угроза, против которой мы должны противостоять. Изучение передового опыта, взаимная поддержка и совместные усилия имеют жизненно важное значение сегодня. В этой новой реальности коронавируса мы должны найти новые способы поддержки друг друга, несмотря на закрытые границы и дистанцирование».

Безответственно ли, что некоторые люди в мире говорят, что это заговор? «Да. Мы видим, что почти все страны охвачены пандемией. Мы видим огромное количество погибших. Заговоры подрывают доверие к официальной медицинской помощи и провоцируют людей преуменьшать серьезность инфекции, которая очень опасна. Знаете что? Все разговоры о заговоре исчезают, когда человек сдает положительный результат на коронавирус. Отчаянная ситуация не оставляет ни времени, ни желания к теории заговора».

Говорят, однажды боец – навсегда боец. И мэр Виталий Кличко видит в этом свой величайший бой на сегодняшний день. «Я бы никогда не подумал, что смогу работать без остановки так долго. Сейчас мой рабочий день почти 24 часа в сутки, всю неделю, и я не вижу, когда вернусь к нормальной жизни. Поскольку я несу ответственность за все, что происходит в Киеве, во время этой пандемии проблем особенно много. Но я твердо верю, что мы их преодолеем».