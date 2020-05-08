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Чисора: Нам с Усиком придется адаптироваться к ситуации

Бокс
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Дерек Чисора (32-9, 23 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО) могут подраться без болельщиков.

Чисора: Нам с Усиком придется адаптироваться к ситуации
Новина українською

Интригующий бой между Чисорой и Усиком должен был пройти в мае, однако был отложен до июля из-за пандемии коронавируса. Не исключено, что боксеры проведут бой в Лондоне за закрытыми дверями.

"Послушайте, да, бой может пройти при закрытых трибунах. Но сперва нам нужно определиться, когда мы будем драться. Я буду драться и с болельщиками, и без. Я просто готов драться. Со мной все нормально, тело готово. Да, я немного наел лишнего, но мы это быстро сгоним.

Драться без болельщиков будет сложно. Придется искать мотивацию. Думаю, нам придется адаптироваться к ситуации. Думаю, если мы будем драться при закрытых трибунах, то нужно хотя бы звук болельщиков включить, как это делают в Голливуде.

Усик – лиса. Он очень хороший парень, невероятный парень. Я думаю, что с ним нужно вытянуть свое ружье и пойти вперед с ним.

Мы не знаем, как он собирается справляться с большим супертяжем, но он должен знать. Как бы там ни было, это будет хороший бой. Я попытаюсь набрать лучшую форму и выдать лучший поединок", - заявил Чисора.

Ранее Дэвид Хэй заявил, что Чисору не волнует, какие заслуги есть у Усика.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Xsport.ua
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