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Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы трогательными стихами. Видео
Большой день
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил всех с Днем Победы. Соответствующее видео в стихах спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Майк Тайсон рассказал, за что уважает Ломаченко.
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III (Lviv) (Львів)
09.05.2020 в 11:17
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