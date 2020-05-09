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Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы трогательными стихами. Видео

Бокс
(9 голосов)

Большой день

Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы трогательными стихами. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил всех с Днем Победы. Соответствующее видео в стихах спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Майк Тайсон рассказал, за что уважает Ломаченко.

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(9 голосов)
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Комментарии (1)
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III (Lviv) (Львів)
09.05.2020 в 11:17
Воно цей пропагандистський віршик хоча б слухало, чи закинув бо фотка сподобалась?
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