Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы трогательными стихами. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил всех с Днем Победы. Соответствующее видео в стихах спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Майк Тайсон рассказал, за что уважает Ломаченко.