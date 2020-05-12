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Грицай отказался проводить бой с Усиком по правилам бокса

Бокс
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Для Богдана бокс - это неприемлемо

Грицай отказался проводить бой с Усиком по правилам бокса
Новина українською

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, вызвавший на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, отказался от встречи с украинцем после того, как Усик предложил Грицаю бой по правилам бокса.

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь и он его нокаутирует.

Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это чётко видно на записи. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео чётко видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссия, о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил", — приводит слова Грицая Xsport со ссылкой на телеканал НТА.

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В статье: Александр Усик Богдан Грицай
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