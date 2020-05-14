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Бриггс: Владимир Кличко не уходил, он ждет

Бокс
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Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) считает, что легендарный украинец еще вернется.

Бриггс: Владимир Кличко не уходил, он ждет
Новина українською

На прошлой неделе появилась информация, что 48-летний Бриггс в паре с 53-летним Майком Тайсоном хочет провести показательный бой против братьев Кличко или Дэвида Хэя, если Виталий откажется от этой затеи.

"Я хочу подраться с Кличко. Я хочу сломать челюсть Хэю. Они оба вернутся.

Кличко никуда не уходил, он просто ждет правильного момента. Слышишь меня? Он ждет правильного момента, чтобы вернуться и принять большой бой. Ему нужно встретиться сначала со мной.

Я боец и я знаю. Я зверь. Они не чемпионы. Они избегают меня. Они все меня избегают", - сказал Бриггс.

Шеннон Бриггс не выходил на ринг с 2016 года. Месяц назад американец подписал контракт на участие в кулачных боях.

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В статье: Владимир Кличко Шеннон Бриггс
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Источник:
Vringe.com
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