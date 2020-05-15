Бурсак: Грицай – неадекват. Кто он такой?

Грицай первым отреагировал на скандальное видео Усика с боем против вымышленного критика и бросил вызов боксеру по правилам ММА. Усик готов драться по правилам бокса, что не устраивает Грицая.

"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику?

Усика стихия – это бокс. Хочешь боксировать – давай. Но кто гонорары будет платить, кому нужен этот бой? Может только в качестве спарринга. А так… Кто купит трансляцию? Кто такой Грицай? Кто заплатит за этот бой?

Я слышал об этой ситуации, но даже не хочу комментировать. Это неадекваты какие-то. Ну, я имею в виду этого Грицая. Кто это такой?

Я даже не думаю, что по правилам бокса Усику нужен этот бой. Вообще игнорировать нужно, потому что пиариться парень просто будет", - говорит Бурсак.

Макс Бурсак в последнем бою в феврале 2020 года в Броварах единогласным решением судей побил россиянина Максима Смирнова (8-6-3, 4 КО).