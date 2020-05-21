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Красюк: Беринчик готов к поединку с Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Но готов ли Василий

Красюк: Беринчик готов к поединку с Ломаченко
Новина українською

Глава K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире на Instagram-странице XSPORT высказался по поводу возможного поединка своего подопечного Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и франчайзингового WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Беринчик готов. А у Ломаченко, я сомневаюсь, что есть такие планы.

Приложу много усилий, чтобы Беринчик не просто боксировал за титул, а чтобы стал чемпионом мира, защитил пояс и вошел в историю Украины как один из олимпийских призеров, проявивших себя в профессиональном боксе".

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В статье: Денис Беринчик Александр Красюк
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