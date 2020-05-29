  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кличко и Бриггс повздорили в Твиттере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кличко и Бриггс повздорили в Твиттере

Бокс
(1 голосов)

Американец снова слишком много говорил.

Кличко и Бриггс повздорили в Твиттере
Новина українською

Шеннон Бриггс отреагировал на появление Владимира Кличко в тренировочном лагере Эвандера Холифилда, который в 57 лет объявил о возобновлении карьеры.

"Влади и Холи!!! Посмотрите на них. Они объединились. Я нокаутирую вас обоих одним ударом", - написал Бриггс.

Ответ Владимира Кличко не заставил себя ждать:

"Вопрос по географии США?! Что больше – Гранд Каньон или рот Шеннона Бриггса", - написал украинский экс-чемпион.

Поддержать Кличко-младшего взялся и хорватский проспект Иван Хргович, который напомнил Бриггсу о том, как старший брат Владимира Виталий однажды преподал ему урок бокса.

Кличко и Бриггс повздорили в Твиттере - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Шеннон Бриггс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...