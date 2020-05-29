Кличко и Бриггс повздорили в Твиттере

Шеннон Бриггс отреагировал на появление Владимира Кличко в тренировочном лагере Эвандера Холифилда, который в 57 лет объявил о возобновлении карьеры.

"Влади и Холи!!! Посмотрите на них. Они объединились. Я нокаутирую вас обоих одним ударом", - написал Бриггс.

Ответ Владимира Кличко не заставил себя ждать:

"Вопрос по географии США?! Что больше – Гранд Каньон или рот Шеннона Бриггса", - написал украинский экс-чемпион.

Поддержать Кличко-младшего взялся и хорватский проспект Иван Хргович, который напомнил Бриггсу о том, как старший брат Владимира Виталий однажды преподал ему урок бокса.