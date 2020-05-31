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Шеннон Бригс снова озвался: Холифилд и Кличко делают лучшие куриные пироги, которые вы когда-либо пробовали
Американцу не сидится
Американский бывший супертяжеловес Шеннон Бригс снова пытается подшутить над Владимиром Кличко и Эвандером Холифилдом. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:
"Фабрика пирогов. Командир Эвандер и WladiPie. Делают лучшие куриные пироги, которые вы когда-нибудь пробовали. Просто лучшие.
Они готовят курятину правильно. Кукурузный человек Владимир Кличко принес в их команду запатентованный им стиль жареной курицы по-украински.
Один удар - и я отправлю их в нокаут".
#ThePieFactory Commander Evander and #WladiPie ???? making the best chicken pot pies ???? you ever had. Better than ever!!! They do chicken right!!!! Corn man @klitschko has added that #UkraineFriedChickenStyle that he had patented to the team. One punch and I’ll knock em all out #cHaAaMmMpPp ???????????? Look em!!! #CHaAaMmMpPp???????????? #ChillChampChill ???? #LETSGOCHAMP
Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.