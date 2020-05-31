Шеннон Бригс снова озвался: Холифилд и Кличко делают лучшие куриные пироги, которые вы когда-либо пробовали

Американский бывший супертяжеловес Шеннон Бригс снова пытается подшутить над Владимиром Кличко и Эвандером Холифилдом. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Фабрика пирогов. Командир Эвандер и WladiPie. Делают лучшие куриные пироги, которые вы когда-нибудь пробовали. Просто лучшие.

Они готовят курятину правильно. Кукурузный человек Владимир Кличко принес в их команду запатентованный им стиль жареной курицы по-украински.

Один удар - и я отправлю их в нокаут".

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.