Джошуа не интересен выставочный бой с Тайсоном

Майк Тайсон в 53 года объявил о возобновлении карьеры на несколько выставочных боев. С «Железным Майком» готов подраться чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), а вот Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в этом не заинтересован.

"Со всем уважением к Майку Тайсону, но я бы не хотел с ним драться. Даже если бы это был настоящий бой, и я его победил, думаю, болельщики бы меня освистали. Довольных бы точно не было. Разве что я сам.

Он — легенда, величайший боец своей эпохи. Есть только два чемпиона мира в хэвивейте, которых знают все на свете – Тайсон и Мухаммед Али. У людей слово «бокс» ассоциируется с их именами.

Фьюрит готов драться с Тайсоном? Я не собираюсь как-то принижать его заслуги. Он – отличный мужик, многого добился в боксе. Но как только будет объявлен наш очный поединок, все это уважение исчезнет. Мне больше нечего о нем сказать. Да, мне нужен его титул. Именно в нем вся загвоздка", - заявил Джошуа.

Энтони Джошуа после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.