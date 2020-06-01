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Хэй: Бой Усик - Чисора не состоится в ближайшее время

Бокс
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По информации промоутера, это будет невозможно сделать из-за ограничений связанных с коронавирусом

Хэй: Бой Усик - Чисора не состоится в ближайшее время
Новина українською

Бой Александр Усик - Дерек Чисора должен был состояться в мае, однако перенесен на неопределенный срок. Менеджер британского боксера Дэвид Хэй считает, что поединок не состоится в ближайшее время.

"Никакой даты сейчас нет. Для организации такого большого боя нужны болельщики. Нужны фаны на трибунах, чтобы покрыть расходы на проведение поединка".

"В ближайшее время боя не будет. Это разочаровывает", - сказал Хэй.

Напомним, что из в Великобритании в августе должен состояться поединок Дилилан Уайт - Александр Поветкин и бои Усик - Чисора и Джошуа - Пулев, но все они отложены на еопределенный срок.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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