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Чисора: Бой с Усиком – это большой шаг для меня

Бокс
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Боксер с нетерпением ждет встречи с украинцем

Чисора: Бой с Усиком – это большой шаг для меня
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.

"Бой с Усиком – это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров P4P в мире. Это он, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества.

Он новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому мы будем стараться изо всех сил. Я собираюсь попытаться сбить его темп. Я буду повсюду, как сыпь у ребенка", – сказал Чисора.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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