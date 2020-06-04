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Как 19-летний хорват дал прикурить Уайлдеру в спарринге. ВИДЕО

Бокс
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Этот спарринг состоялся 9 лет назад.

Как 19-летний хорват дал прикурить Уайлдеру в спарринге. ВИДЕО
Новина українською

Деонтей Уайлдер в 2011 году был еще достаточно далек от титульных боев, а 19-летний Филипп Хргович боксировал среди юниоров и готовился к своей первой олимпийской квалификации.

В распоряжение Sky Sports попало видео тренировочного боя Уайлдера и Хрговича. Судя по тому, что американец показал в ринге, сложно не поверить в то, что «Бронзовый бомбардировщик» побывал в нокауте в спарринге с Владимиром Кличко.

Деонтей Уайлдер в начале года техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри и потерял пояс WBC в супертяжелом весе.

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В статье: Дионтей Уайлдер Филип Хргович
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