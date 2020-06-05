Битва легенд хэвивейта: кто выиграет виртуальный турнир?

Оригинал статьи – Джефф Пауэлл, Daily Mail

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Вероятно, каждый из нас когда-нибудь мечтал увидеть во сне поединки между великими боксерами разных поколений и неизменно испытывал огромное разочарование, когда просыпался, так и не узнав, кто победил.

Все те, кто живет и дышит спортом, однажды хотели бы увидеть соревнования, где ничто не было бы препятствием – возраст, деньги и даже смерть. И конечно же в контексте бокса в первую очередь на ум приходит супертяжелый вес с его обилием легендарных имен. Особенно сейчас, когда в дивизионе появилось так много ярких боксеров и личностей.

Итак, начнем наш фантастический виртуальный турнир на века.

Мы взяли восемь боксеров в расцвете их сил – двух действующих чемпионов мира в супертяжелом весе и шестерых легенд, которые доминировали в дивизионе в разные эпохи. Об отсутствии кого-либо из братьев Кличко можно долго дискутировать – в этих виртуальных разборках им отвели роль зрителей, и нам придется принять это.

Еще немного о регламенте – 15-раундовые бои на вылет начиная с 1/4 финала. И вот что нас ждет в первом раунде плей-офф…

Четвертьфиналы

Мухаммед Али против Тайсона Фьюри

Увлекательный бой двух самых ловких супертяжеловесов в истории.

Фьюри начинает впечатляюще, но ему не удается выжать преимущество из своих габаритов, как он это делал в двух боях с менее подвижным Деонтеем Уайлдером.

Когда «Цыганский король» замедлятся во второй половине боя, он уже не в состоянии противостоять совершенному стилю Али и его разнообразным атакам.

Результат: победа Али единогласным решением судей.

Леннокс Льюис против Энтони Джошуа

Британец против британца. Прошлое и настоящее.

Джошуа в ранних раундах дважды потрясает медленного начавшего Льюиса.

Тогда лучший супертяж в истории Великобритании перехватывает инициативу и в середине боя двуударной комбинацией разбивает сомнительный подбородок Джошуа.

Результат: победа Льюиса нокаутом в 9-м раунде.

Джо Фрейзер против Майка Тайсона

Эпическая заруба между двумя главными панчерами в истории дивизиона.

«Железный Майк» во втором раунде дважды роняет «Дымящегося Джо».

Фрейзер не только поднимается, но и возвращается в бой, отправляя Тайсона в нокдаун в 10-м раунде.

Дальше следует потрясающий 12-й раунд – один из лучших раундов столетия. В обоюдной перестрелке Фрейзер все же получает больший урон – в следующем раунде правый Тайсона отправляет его в нокаут.

Результат: победа Тайсона нокаутом в 13-м раунде

Джо Луис против Джорджа Формана

Форман слишком уверен в себе в бою против менее габаритного Луиса. Его уверенность подкрепляется нокдауном в четвертом раунде – Джордж идет на раннее добивание, как делал это в своей злополучной атаке против Али в легендарном «Грохоте в джунглях».

Но Луис выдерживает атаку Формана, дожидается, когда соперник устанет, и в середине боя совершает решающий наскок.

Результат: победа Луиса нокаутом в 8-м раунде

Полуфиналы

Леннокс Льюис против Мухаммеда Али

Бой-украшение между двумя мастерами стиля, движения, интеллекта, мужества и ударной техники.

Али сверкает с первого гонга, добиваясь раннего лидерства за счет своих танцующих ног. Льюис ускоряет темп в середине раунда, показывая, что и он способен станцевать танго.

Один из невидимых ударов Али – короткий боковой хук из ниоткуда – приводит к мгновенному нокдауну в 10-м раунде. Этот момент становится переломным.

Беспокоясь о том, что потеря этих двух очков может оказаться для него решающей при подсчете судейских записок, Льюис с подачи своего тренера Эммануэля Стюарда идет в ва-банк в ближнем бою.

Али, чувствуя отчаяние соперника, издевается над Льюисом своим знаменитым танцем. Льюис выдерживает и добирается до чемпионских раундов.

В концовке боя он видит совсем не того Али, которого хотел бы увидеть. Мухаммед даже после 40 минут боя замечательно двигается и отвечает быстрыми комбинациями. Льюис окончательно теряет веру в победу – Леннокс пропускает в подбородок слева, затем получает удар в висок и своей инертностью вынуждает рефери прекратить бой.

Результат: победа Али техническим нокаутом в 13-м раунде.

Майк Тайсон против Джо Луиса

Два самых разрушительных панчера в истории дивизиона – и это несмотря на их скромные по меркам остальных габариты. Столкновение двух титанов. Не зевай – иначе нокаут.

Тайсон начинает активно – Луису приходится боксировать под давлением. В шестом раунде у «Железного Майка» проходит тяжелый удар правой, но взять контроль над жестокой схваткой ему не удается.

Луис перезагружается и вводит в игру свою превосходную технику, постепенно наращивая преимущество на судейских записках. В девятом раунде «Коричневый бомбардировщик» выбрасывает правый прямой и отправляет Тайсона на канвас ринга.

Майк, остро осознавая проблемность своего положения, в 10-м раунде бросается в атаку. Толпа сходит с ума.

Луис не тушуется и левым крюком гасит активность Тайсона. И все же преимущество Тайсона в скорости рук и ног дает о себе знать – «Железный Майк» вскрывает защиту Луиса комбинацией из двух ударов и завершает бой до конца раунда.

Результат: победа Тайсона техническим нокаутом в 10-м раунде.

Финал

Мухаммед Али против Майка Тайсона

Величайший во все времена против самого опасного человека на планете. Непревзойденный боксер против панчера-убийцы. Мир разделен между любителями благородного искусства и жаждой крови. Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке застыл в ожидании.

На пресс-конференции они обливали друг друга грязью. Али искал рифмы, Тайсон отвечал грубыми угрозами. Обстановка накалена до предела.

Майкл Баффер своим знаменитым «Ready To Rumble» начинает бой. Тайсону не нужно второе приглашение – он как обычно сразу же бросается вперед. Али, как и всегда, порхает на ногах. В двух первых раундах контакт минимален. Вы разочарованы? Не волнуйтесь, все только начинается.

Даже когда Тайсон в третьем раунде переходит в режим атаки, Али переключает передачу, встречает Майка двумя ударами и заманивает в ловушку. Тайсон делает вид, будто ведется на эту уловку, но резко меняет угол и насаживает голову Али на апперкот.

Это бой подбородка против удара. Али выдерживает. Но когда он улыбается, Тайсон знает, что соперник потрясен.

В середине боя уже Тайсон начинает ощущать весь груз пропущенных ударов после блестящих комбинаций Али. В то же время Майк ни разу не был близок к падению. Чего нельзя сказать про Али – в 10-м раунде Мухаммед пропускает два чудовищных удара. Нокдаун.

Али поднимается за считанные мгновения до нокаута, а гонг на перерыв спасает его от добивания. В 11-м и 12-м раундах Мухаммед выживает, танцуя вокруг Тайсона и цепляясь за него в клинчах. Майк продолжает попадать, но Али твердо стоит на ногах, выдерживая удары, которые стали бы последними для многих супертяжей.

Феноменальная воля к победе позволяет Али не только пережить тяжелый нокдаун – Мухаммед забирает 13 и 14 раунд. Боксеры идут нога в ногу до последнего гонга. Нас ждет оглашение судейских записок…

Результат: победа Али разделенным решением судей (141-143, 143-141и 143-142).