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Команда мечты: Эвандер Холифилд показал трио, которое помогает ему в подготовке к возвращению, Владимир Кличко среди них. Фото

Бокс
(2 голосов)

Легендарная четверка

Команда мечты: Эвандер Холифилд показал трио, которое помогает ему в подготовке к возвращению, Владимир Кличко среди них. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Эвандер Холифилд, который продолжает подготовку к возвращению на ринг на своей официальной странице в Instagram разместил фото команды, с которой работает каждый день.

"Вы насколько сильны, насколько сильна команда вокруг вас"

Команда мечты: Эвандер Холифилд показал трио, которое помогает ему в подготовке к возвращению, Владимир Кличко среди них. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Джима поддержала челлендж Олимпийского дня 2020.

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В статье: Эвандер Холифилд Владимир Кличко
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