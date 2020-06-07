Команда мечты: Эвандер Холифилд показал трио, которое помогает ему в подготовке к возвращению, Владимир Кличко среди них. Фото

Легенда супертяжелого веса, американец Эвандер Холифилд, который продолжает подготовку к возвращению на ринг на своей официальной странице в Instagram разместил фото команды, с которой работает каждый день.

"Вы насколько сильны, насколько сильна команда вокруг вас"

Напомним, что ранее Юлия Джима поддержала челлендж Олимпийского дня 2020.