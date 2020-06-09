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Чисора готовится к поединку в ММА

Бокс
(1 голосов)

Бой с Усиком отменяется?

Чисора готовится к поединку в ММА
Новина українською

Супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продолжает готовиться к следующему бою. Скорее всего британец не будет выходить в ринг с Александром Усиком (17-0, 13 КО), а дебютирует в ММА.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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