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Чисора готовится к поединку в ММА
Бой с Усиком отменяется?
Супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) продолжает готовиться к следующему бою. Скорее всего британец не будет выходить в ринг с Александром Усиком (17-0, 13 КО), а дебютирует в ММА.
Going very good right now can’t wait to get in the Cage @BellatorMMA pic.twitter.com/dWmpsEm5AA— Derek Chisora ???? (@DerekWarChisora) June 9, 2020
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