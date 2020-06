Деревянченко и Шелестюк отреагировали на уход Гвоздика из бокса

Александр Гвоздик, бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, накануне в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе.

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО), выступающий в полусредней весовой категории, в шутку сравнил Гвоздика с Конором МакГрегором.

"По стопам Конора пошел. Объявил о завершении карьеры, потом вернулся, потом снова объявил – и так круговорот спортивной жизни. Надеюсь, Саня еще будет боксировать", - написал Шелестюк на странице Facebook «Весь мир бокса и ММА на Vringe.com».

Двукратный экс-претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) высказался в Твиттере.

"Спасибо тебе и удачи, мой друг. Желаю тебе быть даже лучше и успешнее после бокса".

Thank you and good luck, my friend! ???? Wish you to be even better and more successful after pro-boxing! ????



???? @AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/Wnx7GRyEoR