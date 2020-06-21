Эдди Херн: Хейни хотел драться с Василием Ломаченко, но TOP Rank требовало, чтобы WBC сделали его франчайзинговым чемпионом

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн рассказал о подробностях присвоения украинскому чемпиону мира в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) статуса франчайзингового чемпиона. Его слова цитирует BoxingScene:

"Хэйни хотел драться с Василием. Он прошел по рейтингу WBC к вершине. Он победил Заура Абдуллаева, чтобы стать обязательным для Ломаченко. Но внезапно Top Rank потребовал, чтобы Лома стал франчайзинговыми чемпионом, а WBC сделал это. Это значит, что ты не можешь приблизиться к нему. Он не должен проводить обязательную защиту, а если он теряет титул, он все равно остается франчайзинговыми чемпионом.

Какой смысл искать величия, если тебе никогда не позволят сделать то, чего ты заслуживаешь?! Мы потратили все деньги, продвинули Хэйни в рейтинге WBC только для того, чтобы нам сказали, что мы не можем драться с чемпионом. А потом тебя делают чемпионом мира. Это большая честь, но вы не получаете уважения, а только критику. Люди говорят, что это пояс по электронной почте.

Это не вина Хэйни. Он отчаянно боролся за право сразиться с чемпионом WBC Василием Ломаченко. А потом ему сказали, что он не может этого сделать" - сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал легендарный бой Кличко - Льюис.