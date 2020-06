В наилегчайшем весе сменился чемпион мира

Чемпион WBA Regular в наилегчайшем весе Эндрю Молони (21-1, 14 КО) в первой защите титула единогласным решением судей проиграл Джошуа Франко (17-1-2, 8 КО). Бой проходил на арене MGM Grand при пустых трибунах.

Победу в титульном бою Франко добыл за счет активизации в концовке боя. В 10-м раунде претендент заставил Молони уйти в глухую оборону, а затем отправил чемпиона в нокдаун.

"The Professor" @JoshuaFranco_ made strong adjustments to become a world champion for the first time, as the TR on ESPN summer series saw its second notable main event upset. #MoloneyFranco pic.twitter.com/cZmIaKg1eW