В Украине появится новый крупный промоутер

Появление нового игрока в профессиональном боксе Украины анонсировала президент Лиги профессионального бокса страны Алина Шатерникова.

"В Украине вскоре появится новый промоутер. Пока не буду раскрывать никаких деталей, оставлю небольшую интригу, так как ребята еще официально не объявили.

Могу сказать лишь, что их вечера бокса будут на больших экранах украинского телевидения", - сказала Шатерникова.

На данный момент крупнейшей в Украине является промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions Ukraine, с которой работают Александр Усик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов и другие.