Поветкин и Уайт узнали дату боя

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) проведут бой 22 августа в «Бойцовском саду» промоутера Эдди Хирна в Брентвуде, сообщает американский инсайдер Майк Коппинджер.

Dillian Whyte will fight Alexander Povetkin on Aug. 22 in the finale of Matchroom Fight Camp, sources tell The Athletic. The heavyweight showdown will be streamed on DAZN and culminates four weeks of fights from Eddie Hearn’s garden.