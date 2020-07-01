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Деревянченко – главный претендент на бой за титул WBC

Бокс
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Украинец вскоре может получить еще один титульный шанс.

Деревянченко – главный претендент на бой за титул WBC
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) близок к бою с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Об этом заявил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - говорит Шилдс.

Ранее появилась информация, что Деревянченко может стать следующим соперником Сауля Альвареса. Также имя украинца фигурирует в списке потенциальных соперников чемпиона WBO Деметриуса Андраде.

Сергей Деревянченко может с третьей попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Прежде украинец в равных боях решением судей проигрывал Дэниелу Джейкобсу и Геннадию Головкину.

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В статье: Бокс Сергей Деревянченко
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Источник:
Vringe.com
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