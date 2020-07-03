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Чисора: Если поймаю Усика, то он пропал
Дерек Чисора (32-9, 23 КО) готов совершить сенсацию.
Бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО) Чисора должен провести в Лондоне после завершения пандемии коронавируса. Боксеры должны были подраться еще в мае, но обстоятельства вынудили промоутеров отложить поединок.
"Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, он пропал. Найду и уничтожу", - написал Чисора в Instagram.
Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Усика с Чисорой может пройти в саду.
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