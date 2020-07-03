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Уайт: Уверен, что могу побить Фьюри

Бокс
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Осталось подтвердить это на ринге.

Уайт: Уверен, что могу побить Фьюри
Новина українською

Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) в статусе «временного» чемпиона WBC претендует на бой с регулярным владельцем титула Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), который после третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) предпочитает провести объединительный поединок с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Я на самом деле верю, что могу побить Фьюри. Не в спарринге, а в реальном бою. Спарринги – это спарринги. Я не просто верю, но знаю, что могу его побить, когда здоров и в форме. А за эту историю со спаррингами вовсе не держусь. Знаю, о чем говорю. Точно так же я предсказывал, что Уайлдера нокаутирует тот, кто будет на него давить.

Честно говоря, я рад, что WBC отказался от идеи сделать Тайсона Фьюри франчайзинговым чемпионом. Это позволяет мне чувствовать себя намного лучше", - заявил Уайт.

Очередную проверку на чемпионские претензии Диллиан Уайт пройдет 22 августа в бою с опытным Александром Поветкиным.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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Источник:
Vringe.com
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