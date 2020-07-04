Майкл Хантер: Когда Кличко работал со Стюардом, Эмануэль держал его как раз в том месте, где нужно, с Владимиром было очень сложно иметь дело

Бывший спарринг-партнер украинского экс-чемпиона в супертяжелом весе Владимира Кличко, американец Майкл Хантер вспомнил времена сотрудничества с легендой бокса. Его слова цитирует SkySports:

"Когда мы спарринговали с Кличко, я знал, что он будет доминировать над Хэем. Тогда Владимир уже был ветераном и мог пройти 12 раундов, а я боксировал на любительском уровне. Но был один момент: я спарринговал с этим мужиком в 20-унцовых перчатках, и у него была такая мощь! Когда Кличко работал со Стюардом, Эмануэль держал его как раз в том месте, где нужно.

С Владимиром было очень сложно иметь дело. Ты просто пропускал его удары. В некоторой степени он даже не пробивал по корпусу. Я знал, что когда они наденут 10-унцовые перчатки, у Хэя не будет другого выбора, кроме как бегать вокруг него", - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о своем отношении к Деонтею Уайлдеру.