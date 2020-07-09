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Однажды Мейвезер наплевал на фэйр-плей и нокаутировал соперника. ВИДЕО

Бокс
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Самый неоднозначный нокаут в карьере легендарного американца.

Однажды Мейвезер наплевал на фэйр-плей и нокаутировал соперника. ВИДЕО
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Почти 10 лет назад Флойд Мейвезер спустя 1,5 года после громкой победы над Шейном Мосли вышел на бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Виктором Ортисом.

Мейвезер в свойственной себе манере доминировал на ринге и уверенно вел на судейских записках.

В четвертом раунде Ортис в попытке поймать неуловимого соперника ударил Флойда головой, за что мгновенно получил штрафной бал. Ортис с опущенными руками сразу же попросил у Мейвезера прощения, но тот внезапно двумя тяжелыми ударами отправил оппонента в глубокий нокдаун! Продолжить бой Ортис не смог.

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В статье: Виктор Ортис Флойд Мейвезер
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