Однажды Мейвезер наплевал на фэйр-плей и нокаутировал соперника. ВИДЕО

Почти 10 лет назад Флойд Мейвезер спустя 1,5 года после громкой победы над Шейном Мосли вышел на бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Виктором Ортисом.

Мейвезер в свойственной себе манере доминировал на ринге и уверенно вел на судейских записках.

В четвертом раунде Ортис в попытке поймать неуловимого соперника ударил Флойда головой, за что мгновенно получил штрафной бал. Ортис с опущенными руками сразу же попросил у Мейвезера прощения, но тот внезапно двумя тяжелыми ударами отправил оппонента в глубокий нокдаун! Продолжить бой Ортис не смог.