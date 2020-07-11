Начались переговоры: Беринчик уже в следующем поединке может стать обязательным претендентом на пояс Ломаченко

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) уже в следующем поединке может боксировать за звание обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Переговоры по поводу организации боя Дениса против третьего номера рейтинга Эмануэля Тагоэ (31-1, 15 КО) уже начались. Об этом сообщил промоутер ганского боксера Лу Дибелла. Его слова цитирует BoxingScene:

"Поскольку Гарсия выбрал бой за звание временного чемпиона WBC, мы связались с представителями следующего доступного претендента, как прописано в правилах WBO" - сказал он.

Ситуацию прокомментировал и менеджер Тагоэ Питер Хан:

"После того, как Райан Гарсия формально отклонил бой с Тагоэ посредством обращения его промоутерской компании Golden Boy Promotions в WBO, мы начали переговоры с командой Беринчика. Промоутер Дениса Александр Красюк очень заинтересован в проведении боя" - сказал он.