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Хопкинс: Джошуа нокаутирует Фьюри

Бокс
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Легендарный боксер дал прогноз на битву двух чемпионов.

Хопкинс: Джошуа нокаутирует Фьюри
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 году могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Джошуа против Фьюри – бой, в котором оба парня могут выиграть или проиграть. Я бы хотел, чтобы Джошуа прошел тест на старте боя. Может быть, это будет нокдаун, но он встанет.

Он усвоил урок, когда был неподготовленным, но самоуверенным. Он заплатил большую цену. Теперь это сидит у него в памяти. Джошуа побьет Фьюри нокаутом в позднем раунде.

Стартовые 5-6 раундов будут захватывающими. Затем атлетизм Джошуа, его интеллект и опыт сокрушат Фьюри", - заявил Бернард Хопкинс в интервью Sky Sports.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Бернард Хопкинс
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