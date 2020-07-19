Джермелл Чарло вызвал на бой Оскара де ла Хойю

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) вызвал на бой легенду мирового бокса, мексиканца Оскара де ла Хойю, который недавно заговорил о возобновлении выступлений на профи-ринге. Соответствующее обращение американец опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Оскар Де Ла Хойя, я не хочу пугать тебя или пытаться остановить. Давай, ты еще не сталкивался с этой эрой. Ты сказал о первом среднем весе, потому что знаешь, что я - король. Сделаем это" - написал он.

Напомним, что ранее Усик в необычном стиле обратился к Чисоры, а Постол прогулялся по улицам Лос-Анджелеса.