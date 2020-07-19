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Джермелл Чарло вызвал на бой Оскара де ла Хойю

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А как же бой с Деревянченко?

Джермелл Чарло вызвал на бой Оскара де ла Хойю
UA-Футбол
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) вызвал на бой легенду мирового бокса, мексиканца Оскара де ла Хойю, который недавно заговорил о возобновлении выступлений на профи-ринге. Соответствующее обращение американец опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Оскар Де Ла Хойя, я не хочу пугать тебя или пытаться остановить. Давай, ты еще не сталкивался с этой эрой. Ты сказал о первом среднем весе, потому что знаешь, что я - король. Сделаем это" - написал он.

Напомним, что ранее Усик в необычном стиле обратился к Чисоры, а Постол прогулялся по улицам Лос-Анджелеса.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя Джермелл Чарло
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