Рой Джонс подтвердил информацию о бое с Тайсоном

Легендарный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший подтвердил в Instagram, что вернется в бокс и проведет бой с Майком Тайсоном.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится! Я всегда был готов и буду готов и в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично".

Отметим, что бой состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он станет восьмираундовым.