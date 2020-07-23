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Рой Джонс подтвердил информацию о бое с Тайсоном

Бокс
(2 голосов)

Он все-таки состоится

Рой Джонс подтвердил информацию о бое с Тайсоном
Новина українською

Легендарный экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший подтвердил в Instagram, что вернется в бокс и проведет бой с Майком Тайсоном.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится! Я всегда был готов и буду готов и в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично".

Отметим, что бой состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он станет восьмираундовым.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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