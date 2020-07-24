Рой Джонс: Знаю, что Тайсон захочет меня нокаутировать

Выставочный 8-раундовый бой без объявления победителя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим состоится 12 сентября в Карсоне (штат Калифорния).

"Взволнован ли я? Еще бы! Мне ведь предстоит бой с легендарным Майком Тайсоном. Знаете, на всякий случай лучше готовиться к настоящей драке. Ведь кто его знает, что произойдет на ринге. Мне ведь все же предстоит выйти на ринг к Тайсону. А он в сравнении со мной уж слишком здоровый дядька. С ним лучше не играть игры.

Как я и говорил прежде, он мог выбрать кого угодно, но остановил свой выбор на мне. Как я мог отказать? Да, я пока что не знаю обо всех деталях схватки. Но это меня не особо-то и беспокоит. Я просто хочу драться!

Я собираюсь выиграть. Как минимум попытаюсь. Знаю, он захочет меня нокаутировать. Смогу ли я его нокаутировать? Посмотрим... Но я точно могу его перебоксировать", - сказал Джонс-младший.

Ранее UA-Футбол сообщал, что букмекеры считают Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.