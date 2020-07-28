Усик на карантине перенес операцию на локте

В интервью своему YouTube-каналу Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как во время активной фазы пандемии коронавируса готовился к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"У меня одна тренировка, но постоянная. Была утренняя зарядка с сыном, потом шел в отдельный оборудованный зал. Мы с командой тренировались. Я начал подготовку, 2-2,5 месяца пахал к поединку, но потом мне объявили, что поединок переносится, но мы с командой решили не останавливаться и продолжить проходить сбор. Но уже не в таком темпе, как он проводится, когда ты готовишься к поединку.

Тем более, произошло так, что появилась небольшая травма руки и была вынужденная операция. Мы ее сделали. Нам это было на руку, что так. Буквально на 3-4 день после операции я уже был в зале. Это локоть", - отметил Усик.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провести только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна.