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Владимир Кличко: Боль - это страх, который покидает ваше тело

Бокс
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Мудрости от легенды

Владимир Кличко: Боль - это страх, который покидает ваше тело
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко поделился мыслями о том, как нужно переносить боль. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Боль - это страх, который оставляет ваше тело. Подумайте об этом, когда это происходит, и в следующий раз вы будете воспринимать боль совсем по-другому ... Когда вы пройдете через это, то посмотрите на боль с совершенно иной точки зрения и перестанете бояться ее в будущем" - написал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о перспективных планах на будущее.

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В статье: Владимир Кличко
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