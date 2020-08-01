Владимир Кличко: Боль - это страх, который покидает ваше тело

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко поделился мыслями о том, как нужно переносить боль. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Боль - это страх, который оставляет ваше тело. Подумайте об этом, когда это происходит, и в следующий раз вы будете воспринимать боль совсем по-другому ... Когда вы пройдете через это, то посмотрите на боль с совершенно иной точки зрения и перестанете бояться ее в будущем" - написал он.