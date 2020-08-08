Промоутер Джошуа настаивает на поединке своего подопечного против Усика

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн рассказал, что планирует организовать обязательную защиту титулов своего подопечного в боях против Кубрата Пулева и Александра Усика, а уже потом думать о поединке против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Энтони выйдет на ринг в декабре против Пулева. Затем у него будет перерыв до июня или июля 2021, так что он справится со своими обязательствами по защите титулов.

Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа нужно защищать титул против Александра" - сказал он.