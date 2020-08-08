  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа настаивает на поединке своего подопечного против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа настаивает на поединке своего подопечного против Усика

Бокс
(1 голосов)

Бой Усик - Джошуа может состояться уже следующим летом

Промоутер Джошуа настаивает на поединке своего подопечного против Усика
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн рассказал, что планирует организовать обязательную защиту титулов своего подопечного в боях против Кубрата Пулева и Александра Усика, а уже потом думать о поединке против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Энтони выйдет на ринг в декабре против Пулева. Затем у него будет перерыв до июня или июля 2021, так что он справится со своими обязательствами по защите титулов.

Если Чисора не огорчит Усика, то Джошуа нужно защищать титул против Александра" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о деталях организации боя Ломаченко - Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Херн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...