Хорхе Линарес: ​​Ломаченко тренируется всю свою жизнь, он как Головкин

Экс-соперник украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), мексиканец Хорхе Линарес (47-5; 29 КО) дал свой прогноз на бой нашего соотечественника против американского чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15 -0, 12 КО). Его слова цитирует FightHub TV:

"Это очень опасный бой для Ломаченко, очень опасный. У Теофимо есть мощь, он - сложный парень со сложным стилем. Но, послушайте, Теофимо не такой, как я, он не настолько быстр. Также я не думаю, что у него высокий боксерский IQ. Он просто хочет убить его, вот и все.

Я думаю, что это непростой бой и для Лопеса, потому что Ломаченко очень умный. Также он быстрый и сложный оппонент. Но он не будет таким, каким был в нашем бою. Ломаченко другой, он не проделал большую работу после нашего поединка. Он уже не тот, может, потому что он старый.

2 года прошло. Или поднимайся или убирайся. Ломаченко тренируется всю свою жизнь, он как Головкин. Или Ломаченко поднимется еще выше, или у него будет спад" - сказал он.