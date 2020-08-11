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Бой Майк Тайсон - Рой Джонс будет титульным

Бокс
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Для боя создадут специальный титул

Бой Майк Тайсон - Рой Джонс будет титульным
Новина українською

Выставочный бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона против бывшего чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего будет титульным, сообщает TMZ Sports.

На текущий момент известно, что после боя, если он не завершится досрочно, будет оглашено решение судей. Также WBC, WBO, IBF либо WBA поставят на кон специально созданный к поединку титул.

Напомним, что поединок был перенесен с 12 сентября на 28 ноября, чтобы провести бой со зрителями.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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Источник:
XSport.ua
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