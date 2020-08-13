  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес дал согласие на бой с Ломаченко. Дата – 17 октября
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес дал согласие на бой с Ломаченко. Дата – 17 октября

Бокс
(1 голосов)

Неужели переговоры завершились?

Лопес дал согласие на бой с Ломаченко. Дата – 17 октября
Новина українською

Как сообщает ESPN, главе промоутерской компании Top Rank Бобу Аруму удалось согласовать с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) основные детали объединительного поединка с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат титулы WBC Franchise, WBA и WBO.

Ломаченко и Лопес определят абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе 17 октября, хотя изначально речь шла о 3 октября. Перенос боя на две недели, вероятно, связан с тем, что стороны продолжительное время не могли согласовать финансовые детали сделки.

"Сделка не завершена до тех пор, пока контракты не будут подписаны. Я не являюсь паникером и так далее, но я договорился с менеджером Лопеса", - заявил Арум.

Ожидается, что официально о бое Ломаченко – Лопес промоутеры объявят в пятницу, 14 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...