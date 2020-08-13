Лопес дал согласие на бой с Ломаченко. Дата – 17 октября

Как сообщает ESPN, главе промоутерской компании Top Rank Бобу Аруму удалось согласовать с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) основные детали объединительного поединка с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат титулы WBC Franchise, WBA и WBO.

Ломаченко и Лопес определят абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе 17 октября, хотя изначально речь шла о 3 октября. Перенос боя на две недели, вероятно, связан с тем, что стороны продолжительное время не могли согласовать финансовые детали сделки.

"Сделка не завершена до тех пор, пока контракты не будут подписаны. Я не являюсь паникером и так далее, но я договорился с менеджером Лопеса", - заявил Арум.

Ожидается, что официально о бое Ломаченко – Лопес промоутеры объявят в пятницу, 14 августа.