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Пулев: Джошуа проиграет нокаутом

Бокс
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Смелое заявление от болгарина.

Пулев: Джошуа проиграет нокаутом
Новина українською

В статусе обязательного претендента по линии IBF Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) до конца года должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Мы можем подраться еще в этом году, и неважно где. 5 декабря в Лондоне, это последнее, что я слышал. Он, конечно, очень хороший боксер, чемпион мира, но я вижу в нем полнов изъянов и, думаю, смогу воспользоваться даже мелкими его ошибками, чтобы победить. Уверен, у него проблемы по части психологии

Он не думает о нашем бое, как и не думал о первом бое с Руисом. Жизнь показала ему, чем такое отношение чревато. Именно поэтому он получит второе поражение нокаутом", - сказал Пулев в интервью Sky Sports.

Кубрат Пулев в 2014 году был в одном шаге от статуса чемпиона мира в супертяжелом весе, но нокаутом проиграл украинцу Владимиру Кличко.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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Источник:
Vringe.com
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