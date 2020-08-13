Пулев: Джошуа проиграет нокаутом

В статусе обязательного претендента по линии IBF Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) до конца года должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Мы можем подраться еще в этом году, и неважно где. 5 декабря в Лондоне, это последнее, что я слышал. Он, конечно, очень хороший боксер, чемпион мира, но я вижу в нем полнов изъянов и, думаю, смогу воспользоваться даже мелкими его ошибками, чтобы победить. Уверен, у него проблемы по части психологии

Он не думает о нашем бое, как и не думал о первом бое с Руисом. Жизнь показала ему, чем такое отношение чревато. Именно поэтому он получит второе поражение нокаутом", - сказал Пулев в интервью Sky Sports.

Кубрат Пулев в 2014 году был в одном шаге от статуса чемпиона мира в супертяжелом весе, но нокаутом проиграл украинцу Владимиру Кличко.