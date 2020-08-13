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Озвучены гонорары Ломаченко и Лопеса

Бокс
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Менее 5 миллионов долларов на двоих.

Озвучены гонорары Ломаченко и Лопеса
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Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

The Athletic сообщает, что Ломаченко за бой с Лопесом получит 3,25 миллиона долларов. Изначально Василий должен был заработать 3,5 миллиона в американской валюте, но украинец согласился урезать свою часть гонорара в пользу Лопеса, которому вручат чек на 1,5 миллиона долларов.

По информации The Ring, боксеры уже подписали контракт на бой. Официальное подтверждение поединка за все титулы в легком весе должно последовать в пятницу, 14 августа.

Отметим, что за последний бой против Люка Кэмпбелла Василий Ломаченко заработал 3,8 миллиона долларов. Теофимо Лопесу поединок с Ричардом Комми принес 750 тысяч долларов.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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