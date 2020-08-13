Хэйни вернется на ринг 3 октября

Промоутер чемпиона WBC в легком весе Эдди Хирн в комментарии IFL TV озвучил имена двух возможных соперников Девина Хэйни (24-0, 15 КО) по бою, который должен состояться 3 октября в США.

"Мы говорим о Гамбоа и Фортуне. Один из них, вероятнее всего, станет претендентом. Хэйни уже на той позиции, когда хочет крупные бои и испытания, хотя и выйдет на ринг после операции на плече. Он сам просит нормальный бой", - сказал Хирн.

Хэйни в последнем бою в октябре 2019 года единогласным решением судей побил Альфредо Сантьяго (12-1, 4 КО).