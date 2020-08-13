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Хэйни вернется на ринг 3 октября

Бокс
(1 голосов)

Потенциальный соперник Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) еще не знает своего следующего соперника.

Хэйни вернется на ринг 3 октября
Новина українською

Промоутер чемпиона WBC в легком весе Эдди Хирн в комментарии IFL TV озвучил имена двух возможных соперников Девина Хэйни (24-0, 15 КО) по бою, который должен состояться 3 октября в США.

"Мы говорим о Гамбоа и Фортуне. Один из них, вероятнее всего, станет претендентом. Хэйни уже на той позиции, когда хочет крупные бои и испытания, хотя и выйдет на ринг после операции на плече. Он сам просит нормальный бой", - сказал Хирн.

Хэйни в последнем бою в октябре 2019 года единогласным решением судей побил Альфредо Сантьяго (12-1, 4 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующим соперником Хэйни может стать олимпийский чемпион 2004 года.

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В статье: Девин Хэйни
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Источник:
Vringe.com
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